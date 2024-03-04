短片賞花：黃鐘木　亦稱黃花風鈴木

「康文賞花速遞」昨日（3日）介紹黃鐘木（亦稱黃花風鈴木），屬紫葳科落葉喬木，原生於中南美洲、墨西哥至委內瑞拉一帶。黃鐘木花期在春季，大約只有一至兩星期；花開後才會長出新葉。花開時，枝頭開着黃色花球。石湖墟賽馬會遊樂場（近石林）、沙田城門河第一海濱花園（沿河畔）和天水圍公園（近公園辦事處）可尋得花蹤。前往觀賞黃鐘木時，可先瀏覽「康文署黃鐘木開花情報」了解最新開花情況。facebook短片
風鈴木 相關報道：
風鈴木賞花情報｜城門河第一海濱花園黃花風鈴木盛放 天水圍公園黃花紫花爭艷
圖輯：紫花風鈴木@茶果嶺海濱公園、長沙灣海濱花園
2023年圖輯：白花風鈴木@大埔九龍坑
短片賞花：
櫻花
煙火樹
馬利筋「連生桂子花」
吊芙蓉、青葙
藍金花
藍蝴蝶
蝶心花
硬枝老鴉嘴
禾雀花、黃花老鴉嘴
假杜鵑
黃時鐘花
蓼樹
鐵刀木
紅球風車子
水黃皮
白千層
複羽葉欒樹
蘭花草
香水連翹
金苞花
紫薇
嘉蘭
雞蛋花
音符花
粉葉金花
假蘋婆
紅花玉蕊
戈登銀樺
薑荷花
荷花
睡蓮
龍船花
依蘭
射干
鳳凰木
百子蓮
銀珠
藍花楹
首冠藤
杜鵑花
樹頭菜
藍花藤
穗花棋盤腳
藍雪花
珊瑚藤
紫蟬
彩虹小鳥蕉
紅萼龍吐珠
香彩雀
千日紅
刺桫欏、木賊
大花紫薇
水石榕
圖輯：
黃花風鈴木@東涌赤鱲角
魯冰花@天水圍公園
李花@天水圍、大埔
富士櫻@沙田城門河畔
廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊
河津櫻@中大
吊鐘花@紫羅蘭山
白梅與相思@大埔
銀杏@中大未圓湖
鳳眼藍