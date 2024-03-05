可口可樂期間限定《食神》嚐聚滋味館@廟街　玩VR遊戲有機會獲贈「爆漿瀨尿牛丸」套餐

流動可口可樂《食神》嚐聚滋味體驗連日將帶住巨型的「情與義」名物：「爆漿瀨尿牛丸」、「摺櫈」及「可口可樂」，遊走各區鬧市。（圖片由相關機構提供）

可口可樂今年以「Foodmarks人情滋味 嚐聚在一起」為主題，塑造可口可樂x人情x美食的滋味時刻，而香港是繼美國紐約市及巴西里約熱內盧後，亞洲首個推出大型可口可樂Foodmarks體驗的城市，於3月7日至10日在油麻地廟街興記菜館打造期間限定「可口可樂《食神》嚐聚滋味館」，重現電影中的「爆漿瀨尿牛丸」舖，將港式「情與義」滋味帶給大家。

場館內外有《食神》七大人情滋味「情與義」名物打卡位及互動遊戲，當中包括特設「爆漿瀨尿牛丸VR乒乓波挑戰」，只要兩名參加者合作完成VR乒乓波挑戰，即有機會贏取「可口可樂《食神》嚐聚滋味套餐」一份，包括黯然銷魂煲仔飯一客、爆漿瀨尿牛丸一客，以及玻璃樽裝無糖可口可樂兩支。

「可口可樂《食神》嚐聚滋味館」

日期：3月7日至10日

地點：油麻地廟街15號興記菜館

開放時間：1:30pm-10:00pm（3月7日6:00pm起開放予公眾）

入場費用：全免（送出禮品數量有限，送完即止）

另外，即日起流動可口可樂《食神》嚐聚滋味體驗將連日帶住巨型的「情與義」名物：「爆漿瀨尿牛丸」、「摺櫈」及「可口可樂」，配上人情滋味，遊走各區鬧市，讓大家挑戰夾牛丸遊戲，即時免費贏走無糖可口可樂一罐。

流動可口可樂《食神》嚐聚滋味體驗地點：

3月5日太子聯合廣場 上午11時至晚上7時

3月6日旺角朗豪坊 上午11時至晚上7時

3月7日油麻地廟街 晚上6時至10時

3月8日觀塘駿業街 上午11時至晚上7時

3月9日尖沙嘴海防道 上午11時至晚上7時

3月10日旺角西洋菜南街 上午11時至晚上7時

註：資料以主辦方公布為準