復活節好去處｜土瓜灣U PLACE「動」心彩蛋+嘉年華

土瓜灣U PLACE於3月15日至4月4日舉行的Easter「動」心彩蛋活動，以幻彩復活蛋為主題，大家除了有機會接觸甲蟲、變色龍、蜥蝪、守宮、球蟒外，U PLACE更聯合多個本地動物組織舉辦兔兔尋蛋障礙賽及復活節冠軍貓展，加上集領養、攤位、義賣於一身的寵物友善嘉年華。

活動期間，廣場中央將設置高達兩米的幻彩炫目「動」心彩蛋，投影出柔柔幻彩光芒與動物剪影，更有復活兔子相伴，是大小朋友與毛孩打卡必到熱點，而大家於U PLACE消費滿$50更可獲贈自家設計「白兔軟波波」一個。另外，於3月23日至24日更會舉辦復活節「Bun Fun」嘉年華，義工團體「兔廬」將舉行第一屆尋蛋障礙賽，大家除了一睹復活兔競技的風采外，亦可以親親待領養兔兔，並參與一系列產品義賣及工作坊。

Easter「動」心彩蛋活動@土瓜灣U PLACE

日期：3月15日至 4月4日

時間：7:00am-12:00am

地點：土瓜灣九龍城道68號瑧尚地下U PLACE（土瓜灣站A出口步行3分鐘）

復活節「Bun Fun」嘉年華@土瓜灣U PLACE

日期：3月23日至24日（星期六、日）

時間：1:00pm-6:00pm

地點：U PLACE 1樓101號舖

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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