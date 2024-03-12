復活節好去處｜屯門黃金海岸 x mamasmart「復活彩蛋童樂日」 復活節嘉年華12大遊戲專區+兒童放電區

屯門黃金海岸於3月29日至4月1日，聯乘mamasmart舉辦「Eggcellent Easter Carnival復活彩蛋童樂日」，在大草地舉行的嘉年華包括12個復活節攤位遊戲，當中最鬥智鬥力的兩個遊戲包括「滾彩蛋」障礙賽及「換」蛋樂遊戲，另有超過10項挑戰小朋友手眼協調、靈活性的遊戲，全方位讓小朋友沉浸於歡樂的復活節氣氛。此外，場內準備了3大「兒童放電區」，除了可以製作復活節小手作外，亦有小朋友至愛跳彈牀及沙池，以及復活節主題拍照區，讓大家留下美好回憶。同期商場亦會舉辦復活節市集，近30檔手作攤位齊集，等一家大細來尋寶。

屯門黃金海岸 x mamasmart「復活彩蛋童樂日」

日期：3月29日至4月1日

時間：12:00pm-1:45pm；2:00pm-3:45pm；4:00pm-5:45pm

地點：黃金海岸大草地（近黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會）

「復活彩蛋童樂日」Klook網上購票詳情

購票日期：即日至4月1日

票價：$198 （內含：一張大人及一張3至10歲小童入場票及遊戲券一套）

額外加票：$80（額外一名成人入場票，不含任何遊戲券）

每節時間：每節遊樂時間為1小時45分鐘

購票連結：https://qrstud.io/goldcoasteastercarnival

「復活節市集」@屯門黃金海岸

日期：3月29日至4月1日

時間：11:00am-7:00pm

地點：黃金海岸商場中庭

註：資料以主辦方公布為準