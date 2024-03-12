新品速遞：Häagen-Dazs真果脆皮雪糕批　士多啤梨抹茶、檸檬抹茶新口味登場

Häagen-Dazs™推出兩款全新真果脆皮雪糕批「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」，清新水果配搭醇香抹茶，雙重滋味，冰感瞬間提升。Häagen-Dazs™更與韓國護膚美妝品牌LANEIGE聯乘，推出三重激賞活動，限時大派新品。

「士多啤梨抹茶脆皮雪糕批」以酸甜適中的熟成士多啤梨配搭抹茶，外層由白朱古力及士多啤梨調製而成。「檸檬抹茶脆皮批」以酸爽綿密的檸檬雪菓配搭抹茶雪糕，在抹茶脆皮的襯托下檸檬的清新酸爽更為突出。兩款雪糕批於7Eleven便利店、Circle K及各大超市有售，建議售價：$34/件。

抹茶系列真果脆皮雪糕批特飲 Häagen-Dazs專門店登場

兩款透心涼雪糕特飲──抹茶戀語（$69）及粉紅情迷（$69），同樣採用Häagen-Dazs™皇牌雲呢拿雪糕，分別加入茶凍、士多啤梨果蓉以締造多層次的豐富口感，配搭玫瑰花冰及全新推出的真果脆皮雪糕批，凍飲冰爽加倍滋味。

聯乘睡眠面膜專家LANEIGE推最Cool激賞

Häagen-Dazs將與LANEIGE聯乘，推出三重激賞活動。第一輪優惠由3月27日至4月11日，凡於各大便利店、超級市場或超市網購買Häagen-Dazs雪糕產品購買任何產品滿$100即可獲贈LANEIGE $50電子現金券；購買Häagen-Dazs產品滿$230，更可獲贈LANEIGE皇牌睡眠面膜系列中的全新成員——Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜乙份（價值$280），數量有限，先到先得，送完即止！

優惠浪接浪，於3月29日至4月14日期間，凡在LANEIGE香港指定門市或官方網店購買全新的Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜，即可免費獲贈Häagen-Dazs全新真果脆皮雪糕批。

除此之外，Häagen-Dazs將於官方Instagram大派Häagen-Dazs x LANEIGE新品，大家記得要留意官方IG帳號（@haagendazs_hong_kong）的最新動向。

註：產品資料及價錢由相關機構提供

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