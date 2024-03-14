復活節好去處｜Citywalk荃新天地「復活節動物全接觸」　森林化妝舞會親子互動劇場　零距離觸摸爬蟲動物

Citywalk荃新天地將於今個復活節打造「復活節動物全接觸」企劃，夥拍本地生活藝術創建達人Busymama Benny聯手創作親子互動劇場「復活節森林化妝舞會」，讓小朋友與家長一起發揮創意與演技，同時學習動物保育知識。另外，商場亦與香港甲蟲研究協會合作舉辦多場「奇異動物小學堂」，讓小朋友接觸爬蟲及昆蟲類小動物，開拓眼界，加深對自然環境及都市生物多樣性的認知。

場內同時舉辦「Citywalk x LOCOLOCO復活節動物森林市集」，售賣多款以小動物為主題的精品與手工創作；周末及復活節假期，多個本地Busking表演單位將輪流演出一系列流行樂曲，讓大家在悠揚的音樂和歌聲中度過愜意假期。

親子互動劇場「復活節森林化妝舞會」

日期：3月30日至4月1日

時間：1:00pm-2:30pm及3:00pm-4:30pm

地點：荃新天地2期中庭

「奇異動物小學堂」

日期：3月29日至4月1日

時間：2:00pm-3:00pm及3:00pm-4:00pm

地點：荃新天地1期花園廣場

「Citywalk x LOCOLOCO復活節動物森林市集」

日期：3月29日至4月7日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：荃新天地1期花園廣場

Busking音樂表演

日期：3月29日至4月1日、4月6日至7日

時間： 4:00pm-6:00pm

地點：荃新天地1期花園廣場

註：資料以主辦方公布為準