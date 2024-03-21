屯門市廣場「復活節彩蛋樂園」：7米高充氣復活蛋、復活蛋藝術走廊、大型玩具展

屯門市廣場即日至4月14日變身「復活節彩蛋樂園」，備有一連串精彩活動，由插畫、動漫、扭蛋玩具至復活節傳統遊戲，由童趣引發無限想像與歡樂。屯門市廣場聯乘本地插畫家Isabel Tong，以童趣幽默畫風格融合屯門元素及地標，打造7米高充氣復活蛋，加上18隻由屯門區6間小學學生創作而成的1.8米高復活蛋組成的「復活蛋藝術走廊」，以滿滿藝術色彩展開精彩假期。

商場亦設有「復活蛋大挑戰」，尋找到隱藏在屯門市廣場中的特色復活蛋，有機會贏取朱古力復活蛋。復活兔與小丑隨時現身，送上可愛兔造型氣球及朱古力復活蛋。顧客更可憑消費換領「復活蛋創作套裝」。

復活節限定大型玩具展

屯門市廣場伙拍AEON、BANDAI Hobby、GASHAPON BANDAI及東敏，舉辦復活節限定大型玩具展，及「Kidult動漫祭」，設有巨大高達模型立像、Pokémon寶可夢主題打卡位、一系列會場限定精選產品（如龍珠、mofusand、BE@RBRICK等）及超過210部扭蛋機，當中更包括平面扭蛋機，提供會場獨家優先發售精品。

屯門市廣場「復活節彩蛋樂園」

日期：即日至4月14日

時間：10:00am-10:00pm

7米高充氣復活蛋位置：屯門市廣場1樓中央廣場

復活蛋藝術走廊位置：屯門市廣場3樓

尋蛋大挑戰

日期：3月29日-4月1日

換領時間：12:00nn-9:00pm（換完即止）

換領地點：屯門市廣場1樓禮賓處

AEON - BANDAI Hobby X GASHAPON BANDAI扭蛋期間限定店

日期：3月27日-4月9日

時間：11:00am-9:00pm

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

東敏Kidult動漫祭

日期：3月27日-4月9日

時間：周一至周五11:00am-8:00pm、周六、周日及公眾假期：11:00am-9:00pm

地點：屯門市廣場中庭

網址：www.tmtp.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5