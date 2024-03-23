復活節好去處｜沙田新城市廣場「《碧姬公主 表演時刻！》隆重開幕展　設遊戲體驗區、碧姬公主見面會

沙田新城市廣場於即日至4月3日舉行「《碧姬公主 表演時刻！》隆重開幕展」，場內除設有期間限定商店發售多款瑪利歐系列商品以及全新碧姬公主的主題系列精品外，亦設立遊戲體驗區，大家可即場體驗最新於3月22日公開發售的《碧姬公主 表演時刻！》遊戲，試玩後有機會獲得貼紙乙張。另外，碧姬公主將於指定日子在新城市廣場粉墨登場，舉行首個香港見面會，與大家拍照留念。新城市廣場亦聯同HomeSquare舉辦收集印章活動，集齊印章即可換領限定禮品。

《碧姬公主 表演時刻！》隆重開幕展@沙田新城市廣場

日期：即日至4月3日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

碧姬公主見面會

日期：3月23日-24日、29日-31日及4月1日

時間：3:00pm-5:00pm（設中場休息時間）

地點：新城市廣場1期1樓東翼

收集印章活動

日期：即日至4月3日

時間：12:00pm-8:00pm

印章地點：新城市廣場LB Play Park、3期2樓及3樓（禮品換領：新城市廣場1期1樓東翼）

HomeSquare 2樓及HomeCircle 8樓（禮品換領：HomeCircle 8樓）

註：資料以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5