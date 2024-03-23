復活節好去處｜MCP新都城中心「CoComelon復活淘『氣』派對」逾3000呎吹氣樂園　暢玩3大遊樂區

MCP CENTRAL（新都城中心2期）由即日至4月7日，打造逾3000呎的「CoComelon」復活淘「氣」派對@MCP 新都城中心，吹氣樂園特設3大遊樂區，包括首次登場的巨型復活「搗」蛋波波池、7米高 「童」伴吹氣滑梯以及蘋果投「摘」區。為迎接復活節，CoComelon主要角色JJ及Cody更於3月31日首次現身商場，跟各位小朋友一起玩耍。「CoComelon」復活淘「氣」派對@MCP新都城中心門票於Klook獨家發售。

另外，即日至4月8日推廣期內，凡於MCP新都城中心之玩具"反"斗城購買CoComelon系列產品可享九折，即場出示活動入場門票更享額外九折優惠。此外，於3月31日購買CoComelon系列產品滿$100，更有機會免費參與JJ & Cody見面會，名額有限，先到先得。

「CoComelon」復活淘「氣」派對@MCP新都城中心

日期：即日至4月7日

時間：10:30am-8:30pm

地點：MCP CENTRAL L1天幕廣場

購票方法：門票可於Klook平台及手機應用程式購買，每節名額數量有限，先到先得，售完即止

註：資料與價錢以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5