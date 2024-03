Rituals x Tomacado「如淋春櫻:The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶(圖片由相關機構提供)

Rituals x Tomacado「如淋春櫻:The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶(圖片由相關機構提供)

Rituals x Tomacado「如淋春櫻:The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶(圖片由相關機構提供)

next

Rituals聯乘Tomacado花廚於即日起呈獻「如淋春櫻:The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶,鹹點加入時令食材如手握鵝肝櫻花蛋筒、春甜風腿無花果塔及櫻舞鮮蝦蘆筍塔,甜點則有櫻花覆盆子歌劇院蛋糕及千絲萬縷小蛋糕,飲品則可以六選二:櫻花蜜桃月光白、香水荔枝茉莉冷萃茶、藍蝴蝶、美式咖啡、拿鐵或鳳梨石斛花四季春。凡惠顧雙人限定下午茶之賓客可獲贈獨家禮品套裝,其中包括Rituals The Ritual of Sakura淋浴啫喱泡沫50ml及Tea(blooms)荔枝櫻花烏龍茶(數量有限,送完即止)。

Rituals x Tomacado「如淋春櫻:The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶

供應期:即日起

供應時間:2:30pm - 5:00pm

地址:銅鑼灣世貿中心2樓L2-06號舖

價錢:兩位$368(另設加一服務費)

預約電話:2388 6282

註:資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報:bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm