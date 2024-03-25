復活節好去處：銅鑼灣利園區「藝趣歷奇」

銅鑼灣利園區將於3月29日至4月7日舉辦「藝趣歷奇」親子體驗之旅，設三大體驗區，分別位於利園二期的2樓兒童專區、18樓全新親子玩樂休閒空間「Playdot」，以及利園一期地面私家路，場內超過20款藝術主題工作坊，內容涵蓋視藝手工、互動表演、綠色再生創作與食物藝術等四大元素，包括：2樓兒童專區近4米寬巨型創意塗鴉牆、獨家Clixo玩具工作坊、 手作「復活」帽子、創藝玻璃花園、童趣窩夫裝飾工作坊、藝「探」歷奇尋寶活動等。18樓「Playdot」提供創意戲劇角色探險、藝術家烘焙坊、復活節音樂課、繽紛復活畫室、創意復活蛋等，場內還準備了復活節經典遊戲彩蛋尋寶。

當中最曯目必定是銅鑼灣區首個大型戶外復活節限定Messy ARTventure，利園一期地面私家路被打造成創意Messy Play專區，同時段可容納40名小朋友共同參與各種藝術感觀體驗，由專業導師設計及指導，小朋友可於T恤、畫板、透明畫膜及大型畫布裝置上發揮創意，以互動形式合力完成藝術創作，從中享受遊戲與塗鴉的樂趣。

體驗區一：Messy ARTventure（大型戶外Messy Play專區）

日期：3月31日

時間：1:00pm-6:00pm（共5節，每節45-60分鐘）

地點：利園一期地面私家路

體驗區二：Playdot復活節限定體驗

日期：3月29日-4月7日之公眾假期及周末（共7天）

時間：11:00am-6:30pm（每天3個時段，每節2小時）

地點：利園二期18樓1801室Playdot

體驗區三：利園二期兒童專區

日期：3月29日-4月7日

時間：2:00pm-6:00pm

地點：利園二期2樓

復活節活動詳情：shorturl.at/agvQ3

網址：www.leegardens.com.hk

註一：「藝趣歷奇」部分工作坊名額及活動期間Playdot門票，需以Lee Gardens Club會員積分、Kids e-Passbook電子小豬印章、或指定實體商戶滿指定金額即日電子貨幣消費單據換領，或於hy!網上購物平台上換購。

註二：資料以主辦方最新公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5