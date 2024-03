海港城x法國藝術家Camille Walala：「Hong Kong」打卡點、七彩藝術迷宮、畫展

香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」(圖片由相關機構提供)

尖沙嘴海港城聯乘著名法國藝術家Camille Walala,即日至4月21日舉辦「Planet Walala@海港城」彩色公共藝術企劃,推出三大項目,包括兩個戶外藝術裝置,以及個人畫展。在飽覽維港景致的「海運觀點」,高3米、闊6.5米的香港城市標誌「Now You See It Now You Don't」會長期展出;另設置Camille首個戶外迷宮藝術裝置「A-MAZE」,讓大家在3500平方呎的七彩迷宮內探索及遊玩。

海港城美術館舉辦Camille首個個人畫展「Metropolis」,展出12幅全新抽象藝術畫,創作靈感來自香港及世界各地的獨特建築風格和生活文化。海港城更會舉辦親子Art Jamming、Insta360攝影教室,讓大家一同參與藝術、享受藝術。

香港城市標誌「Now You See It Now You Don't」

日期:即日起展出

時間:10:00am-10:00pm

地點:海港城海運觀點

藝術迷宮裝置「A-MAZE」

日期:即日至4月21日

時間:10:00am-10:00pm

地點:海港城海運觀點平台

Camille Walala個人畫展「Metropolis」

日期:即日至4月21日

時間:11:00am-10:00pm

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)

親子Art Jamming體驗

日期:3月30-31日、4月7日、4月14日

時間:11:00am-12:30pm(第一節)、2:00pm-3:30pm(第二節)

地點:海港城海運觀點

費用:$100(最多二人)

網上報名:www.harbourcityonline.com

註:資料以主辦方最新公布為準

