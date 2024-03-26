復活節好去處｜啟德「AIRSIDE星際怪獸樂園」　5米高巨型充氣雕塑登場

啟德AIRSIDE於即日至5月5日邀請到美國當代藝術家Ken Kelleher（Anchorball）舉辦大中華區首個主題裝置展覽，展覽將由結合啟德機場元素的AIRSIDE特別版Starhopper以及QuantumLeap兩大經典兔兔角色領軍，化身5米高巨型充氣雕塑。Ken Kelleher的其他創作，包括「The Fuzz」與「Monstrous Marvels」系列的一眾可愛怪獸則會於商場中庭集合，打造「AIRSIDE星際怪獸樂園」，於體感互動投影裝置、自拍館、夾公仔機等區域與大家見面，帶大家進入藝術家的創意樂園。同期更有期間限定店，發售香港獨家造型產品，以及由Honbo主理的特色美食車推出以角色為靈感的美食，讓大家將藝術與歡樂帶回家。

AIRSIDE x Anchorball「AIRSIDE星際怪獸樂園」

日期：即日至5月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：AIRSIDE地下露天廣場、2樓中庭、6樓空中花園

毛茸茸夾公仔機 及怪誕自拍館

日期：即日至5月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：AIRSIDE 2樓中庭

怪獸快閃店

日期：即日至5月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：AIRSIDE 2樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5