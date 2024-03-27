復活節好去處｜港鐵商場「尋蛋奇兵」共派4萬份禮品　The LOHAS康城「復活蛋童樂園」　圍方4米高復活兔打卡

圍方「Happy Eggs-ter」園地擺放了4米高的巨型復活兔，並於指定日子設「幸運彩虹」特備彩蛋遊戲。（圖片由相關機構提供）

圍方「Happy Eggs-ter」園地擺放了4米高的巨型復活兔，並於指定日子設「幸運彩虹」特備彩蛋遊戲。（圖片由相關機構提供）

圍方「Happy Eggs-ter」園地擺放了4米高的巨型復活兔，並於指定日子設「幸運彩虹」特備彩蛋遊戲。（圖片由相關機構提供）

今個復活節，港鐵商場港鐵旗下商場包括圍方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「尋蛋奇兵」即掃即賞活動，大派合共40000份禮品，大量復活蛋貼紙將散佈於各個商場之內，MTR Mobile登記用戶只需掃描復活蛋貼紙上的二維碼，即可獲得商場指定類別電子優惠券及其他精彩商戶優惠。

活動期間，各商場分別舉辦不同合家歡活動，包括：圍方「Happy Eggs-ter」園地擺放了4米高的巨型復活兔，並於指定日子設「幸運彩虹」特備彩蛋遊戲；德福廣場特設「Here With You」期間限定店，售賣多個經典、人氣動漫英雄角色主題精品；The LOHAS康城特設「充氣復活蛋童樂園」，讓小朋友穿梭復活蛋之中盡情放電；PopCorn「LEGO X 中國香港汽車會合辦『極速賽車節』」，讓一眾車迷及小朋友可以欣賞賽車展覽以及暢玩賽車主題遊戲。

港鐵6大商場 :「尋蛋奇兵」活動

參與商場：圍方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街

日期： PopCorn、The LOHAS 康城及連理街：即日至4月7日

德福廣場、青衣城及圍方：3月29日至4月1日

圍方：「Happy Eggs-ter」活動

日期：即日年4月21日

地點：圍方L4活動空間及L2園藝花園

圍方：彩蛋遊戲「幸運彩虹」活動

日期：3月30日及4月1日

時間：2:00pm-6:00pm

地點：圍方L4活動空間

德福廣場：「Here With You期間限定店」

日期：即日至4月7日

時間：11:30pm-9:00pm

地點：德福廣場一期地下中庭

PopCorn：LEGO X 中國香港汽車會合辦「極速賽車節」活動

日期：3月29日至4月21日

時間：星期一至五：12:00pm-8:00pm

星期六至日及公眾假期：11:00pm-8:00pm

地點：PopCorn 1期1樓中庭

The LOHAS康城：「充氣復活蛋童樂園」活動

日期：3月29日至4月7日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：The LOHAS康城3樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5