下午茶之選｜東隅 x Conspiracy Chocolate周末雙人下午茶

香港東隅與本地朱古力品牌Conspiracy Chocolate於3月30日至8月31日攜手推出雙人下午茶，顧客可享用共10種以Conspiracy Chocolate手工朱古力產品為靈感入饌的下午茶美點，包括水蜜桃‧雲呢拿‧意式奶凍、西班牙小油條配海鹽焦糖醬、迷你可麗露佐醉酒櫻桃、紅桑子芝士餅撻、Conspiracy Chocolate朱古力‧烏龍茶馬卡龍和威士忌朱古力撻，以及煙三文魚‧大蒜‧芝士蛋批、龍蝦奶油軟包和忌廉芝士‧青瓜‧麥包三文治等一系列鹹點，再配上傳統英式鬆餅。餐飲方面，客人可以無限量添飲經典咖啡和名茶，亦可選擇以優惠價$68加配一杯玫瑰酒，或以$88點上一杯Charles Heidsieck香檳。

東隅 x Conspiracy Chocolate周末雙人下午茶

供應期：3月30日至8月31日

供應時間：逢星期六及日3:30pm-5:30pm

價錢：兩人$498；另加$68配一杯玫瑰酒，或以$88配一杯Charles Heidsieck香檳（另設加一服務費）

地址：太古太古城道29號東隅1樓

查詢及預訂電話：3968 3777，電郵feastreservations@east-hongkong.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm