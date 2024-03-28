著數情報｜海港城復活節假期入場送5小時免泊　拍攝分享美食照贏$8000禮品卡

海港城在復活節四天假期（3月29日至4月1日）推出「全城免費泊車日」，入場即送5小時免費泊車。（圖片由相關機構提供）

海港城在復活節四天假期（3月29日至4月1日）推出「全城免費泊車日」，入場即送5小時免費泊車，駕駛人士在場內單一消費每滿$100更會額外多送1小時免泊（最多5小時），全日最高可享10小時免費泊車優惠。

另外，海港城推出「味」食先影活動，大家只要上載海港城內的美食照片到指定網站，即有機會贏取$8000海港城禮品卡，適用在場內多達500間接受銀聯的商戶，包括食肆餐廳、時尚服飾、珠寶鐘表、美妝護膚、童裝玩具、休閒運動的品牌。

此外，顧客由即日至4月14日於同日在海港城商戶以指定電子付款方式消費每滿$2000，即可免費換領$100電子美食現金券（每次上限5張）。每人於推廣期可換領最多5次獎賞，最高可享換領高達$2500電子美食現金券，於47間精選餐廳及零售美食商戶當作現金使用。

海港城「全城免費泊車日」

日期：3月29日至4月1日 [詳情]

「味」食先影 @Harbour City

報名日期：即日至4月21日

網上遞交：https://bit.ly/3VCmElt [詳情]

海港城「Shop for FREE Dining」消費獎賞

日期：即日至4月14日 [詳情]

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC