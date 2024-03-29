復活節好去處｜荷里活廣場 x Kiztopia復活節彈跳嘉年華  8000呎Jumptopia樂園   6.5米高彈跳城堡

荷里活廣場與新加坡親子遊樂品牌Kiztopia再度攜手，於即日至4月21日呈獻「Jumptopia Easter Fiesta復活節彈跳嘉年華」，打造以復活節為主題的5大巨型充氣彈牀遊樂區，包括6.5米高「Drago’s Adventure Easter Egg復活蛋大冒險」超巨型彈跳城堡、「Honey’s Easter Pool 復活節波波池」、「Jumptopia激鬥擂台」、「Easter Egg爭霸戰：復活節特技競賽」，以及「Bell Bell Whack-a-Mole扑傻瓜」，讓小朋友盡情彈跳揮灑汗水。

另外，Kiztopia Friends將會於活動期間的逢周六、周日及公眾假期不定時現身遊樂區跟大小朋友見面。復活節假期（3月29日至4月1日）期間，商場更特別舉辦的「尋找復活彩蛋」有獎遊戲，每一節遊戲均有復活彩蛋藏於遊樂區內，只要成功找出即可獲贈小禮物一份。

「Jumptopia Easter Fiesta復活節彈跳嘉年華」門票於Klook售票網發售，荷里活廣場VIC會員可憑專屬九折優惠購買門票。

荷里活廣場「Jumptopia Easter Fiesta復活節彈跳嘉年華」

日期：即日至4月21日

票價：周一至五：$58／25分鐘、$88／50分鐘；周六、日及公眾假期：$78／25分鐘、$118／50分鐘

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

註：資料以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5