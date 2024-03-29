好去處｜海洋公園保育基金展覽@太古城中心　展出活體幼年馬蹄蟹、眼斑水龜裝置

香港海洋公園保育基金在企業夥伴Edrington Hong Kong的捐款資助及太古城中心的場地贊助下，於即日至4月3日舉行「殼中瑰寶」社區教育展覽，讓市民認識兩種珍貴的本地物種——馬蹄蟹及淡水龜。在五大展區中，觀眾可以親身參與各種互動活動尋「瑰寶」，當中更展出活體幼年馬蹄蟹，讓市民近距離觀察這種早在4.75億年前已經存在的古老生物，並了解牠們的形態和習性。展覽亦會展出由300個回收膠樽升級再造的眼斑水龜裝置，引導大家探討保護淡水龜棲息地及自然環境的重要性。

此外，展覽亦打造多感官互動打卡位置，除了以錯覺藝術及聲音裝置帶來視覺及聽覺震撼，多層展板而搭成的立體布景亦讓市民恍如身臨馬蹄蟹及本地淡水龜的棲息地，同時增進對本地生態的認識。周末及復活假期期間，展覽提供連串馬蹄蟹及淡水龜主題親子活動，當中包括藝術拓印工作坊及「眼斑水龜故事分享會」。

香港海洋公園保育基金xEdrington「殼中瑰寶」教育展覽

日期：即日至4月3日

時間：3月29日至4月1日：11:00am-8:00pm，4月2日至3日：12:00pm-8:00pm

地點：太古城中心2樓中橋

費用：免費

註：資料以主辦方公布為準

復活節好去處：shorturl.at/loEX5