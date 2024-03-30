下午茶之選｜太子酒店SAVVY X Dermalogica 「膠原活膚下午茶」

太子酒店SAVVY與皮膚護理品牌Dermalogica合作，於4月1日至5月31日推出全新的「膠原活膚下午茶」，以三層架盛載11款精緻鹹甜美點，甜點包括士多啤梨芝士蛋糕、藍莓瑪德蓮蛋糕、紅桑子朱古力條、柚子蛋白撻、香茉芒果蛋卷、馬卡龍及英式鬆餅；鹹點則有意大利巴馬火腿配加拿餅乾及無花果醬、比爾芝士配核桃及蔓越莓橙酒醬、燒帶子配芒果汁及炸蝦餃子。每惠顧一份下午茶可獲贈Dermalogica體驗套裝（價值$394），內有全新膠原蛋白修護精華5ml、強效多種維他命再生面膜10ml、氨基酸潤面霜7ml及$100現金券（送完即止）。

太子酒店SAVVY x Dermalogica「膠原活膚下午茶」

供應期：4月1日至5月31日

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$568 ；一位$284（另設加一服務費）

地址: 尖沙嘴海港城太子酒店3樓

電話／WhatsApp ：2113 6188

電郵：savvy@marcopolohotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm