好去處｜鰂魚涌ArtisTree展覽：巨型紡織布藝裝置　萬花筒般的森林

位於鰂魚涌太古坊的ArtisTree，即日至4月28日舉行葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos個人展覽「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」，展示兩件極具特色的巨型紡織布藝裝置作品。兩件作品均以布料編織物為材料：「Enchanted Forest」及「Valkyrie Seondeok」，勾畫出神話般夢幻故事，以多重體驗啟發參觀者思考藝術與環境空間的關係。人走在「Enchanted Forest」中，彷彿置身於萬花筒般的森林。

「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」展覽

1.藝術裝置：「Valkyrie Seondeok」

公眾開放日期：即日至4月28日

地點：太古坊二座1樓大堂

2.藝術裝置：「Enchanted Forest」

公眾開放日期：即日至4月28日

開放時間：周一至周五12nn-8pm（星期一至五）、周六周日及公眾假期11am-8pm

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

入場方法：免費入場，如欲參觀「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」，可透過太古坊網站或太古坊的應用程式免費登記公眾藝術導賞團。