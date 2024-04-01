2024護膚美妝｜YSL LOVESHINE情迷水光唇膏系列

YSL LOVESHINE全新情迷水光唇膏系列​，以YSL Beauty最暢銷的迷魅亮彩唇膏作為基礎，推出3款不同配方和妝效的唇妝產品：YSL LOVESHINE CANDY GLAZE情迷凝亮唇蜜、YSL LOVESHINE情迷水光唇膏、YSL LOVESHINE CANDY GLOW情迷亮彩潤唇膏，打造先修護、後潤澤、再豐盈的全新唇妝概念。

情迷凝亮唇蜜──固體唇蜜，結合唇膏的水光豐盈妝效和護唇配方，塗上雙唇後完美融於唇上而全無黏膩感。8種清澈的玻璃色調，添加78%唇部修護基底配方，透明質酸和石榴萃取，使櫻唇如同「糖果」般水凝豐盈。締造24小時長效水潤感，12小時強化唇部肌膚鎖水屏障。

情迷水光唇膏──YSL Beauty原有迷魅亮彩唇膏的升級版，保留上一代護唇油成分，加入近年最愛裸色調，更換上銀色新外殼。全新升級配方添加來自YSL Ourika社區花園的無花果精華萃取成分，結合具代表性的6大護唇油，提供長達24小時水感補濕功效，平滑唇紋，呵護雙唇。將唇膏和滋潤油集於一身的全新配方，呈現出如「水光精華」般的水光鏡面妝效，觸感絲滑，備有9款可逐層疊塗的色調。

情迷亮彩潤唇膏──讓雙唇包裹在深層呵護和水亮光澤之中，蘊含98%天然來源成分，採用了PH變色技術，綻放自然唇色，完美襯托個人獨特氣質，備有4款透亮色調。配合豐富乳木果油和百香果油，滋潤修護，幫助強化肌膚屏障，質地豐盈、濃郁，瞬間為唇部注入水分，24小時水潤修護，讓唇部長時間擁有更光澤、更柔軟觸感。

情迷凝亮唇蜜及情迷水光唇膏已在YSL Beauté網店、全線專門店及專櫃發售。情迷亮彩潤唇膏​將於2024年4月16日在YSL Beauté網店、全線專門店及專櫃發售。（$375）

YSL網店：yslbeauty.eshops.hk