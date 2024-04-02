「NAKED FLOWERS花舞光影展」首來港4月底登陸1881　4月5日Trip.com預售早鳥優惠票

「NAKED FLOWERS花舞光影展」將於4月底登陸尖沙嘴「1881」。圖片為以往台北展覽的實景照。（圖片由相關機構提供）

「NAKED FLOWERS花舞光影展」首度來港，將於4月底登陸尖沙嘴「1881」，以花卉作主題的沉浸式五感之旅。NAKED FLOWERS光影展由日本知名光影創意公司NAKED，INC.創辦，今次展覽分8大展區，為視覺、聽覺、觸覺、嗅覺，以至味覺帶來想像不到的震撼。展覽為期半年，早鳥門票將於4月5日至26日於攜程Trip.com公開預售，優惠票價為成人港幣$150、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$120；而4月27日起以正價發售，票價為成人港幣$180、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$150。

NAKED FLOWERS八大展區：

花の書寫滿神秘實驗筆記的巨型書本。

芬芳花園站在巨大的花朵面前看看，享受溫柔的花香。

野生花園如春日花田般瀰漫馥郁芬芳，蝴蝶之翼的剪影宛如妖精一般變幻飛舞

綻放花園經過牆壁時，宛如自身影子般盛大的花朵在整個牆面上綻放。

花の微觀世界美麗的花朵背後是一個什麼樣的世界呢？讓我們來看看創造顏色和氣味的花細胞的微觀世界，一個像是宇宙般的廣闊空間。

花朵小徑各式各樣的花瓣與種子，形成的花吹雪的隧道。穿越隨風舞動的鮮豔花瓣和種子所組成的隧道，一起前往櫻彩花園吧。

櫻吹雪璀璨的花瓣飄舞，被夢幻般的櫻花包圍。品嚐特製飲品，沉浸在花海中，享受前所未有的「賞花奇遇」。

與世界連接の蒲公英DANDELION充滿和平的世界：「DANDELION」是一個連接世界的藝術作品。吹拂蒲公英，飄舞的蒲公英棉絮將透過網路在世界各地飄舞，在設置在各地的「DANDELION」附近中綻放。蒲公英絨毛將承載著「願和平降臨於世界」、「願世界變得更加美好」這些願望，在世界各地綻放。

「NAKED FLOWERS 花舞光影展」香港站

展覽日期：2024年4月27日至10月27日

展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時

展覽地址：尖沙嘴廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

購票方式：Trip.com

早鳥預售日期：2024年4月5日至4月26日

早鳥票價：成人 (12歲或以上)$150；3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者* $120

門票公開發售日期：4月27日至10月27日

門票售價：成人（12歲或以上）$180；3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者* $150

3歲以下幼童免費入場

Trip.com優惠：4月27日至10月27日預訂滿指定金額即減：滿$450減$45、滿$900減$90、滿$1350減$135

其他優惠：專屬中銀Chill Card信用卡套票優惠（限於4月27日至10月27日）

1. 以優惠價 HK$260購買成人正價門票兩張

2. 於NAKED CAFÉ BAR內購買指定飲品可享買一送一優惠

*詳細條款及細則請參閱展覽官方社交媒體帳號Facebook : @nakedflowershk 及Instagram: @nakedflowershk 或主辦單位官方網站