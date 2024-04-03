下午茶｜百樂酒店「春漾花園」下午茶　讚好fb專頁享八折優惠

香港百樂酒店Park café於4月3日至7月2日期間呈獻「春漾花園」下午茶，以繁花入饌，一系列精緻鹹甜美點，透過嗅覺、視覺和味覺，帶你進入色彩絢麗的花園。此外，Park café同時推出「悠閒茶話」下午茶，包含了多款經典下午茶和特色甜點。

「春漾花園」下午茶

酒店主廚以春意盎然為靈感，設計出一系列清新甜美的鹹甜美點，包括5款鹹點和6款甜點，包括主打推介蟹肉露筍牛油果沙律、洋甘菊忌廉芝士煙三文魚卷、香酥脆蝦球配柚子醬。餅廚則採用天然的羅漢果糖製作一系列甜點，包括玫瑰花吉士草莓拿破崙、白桃桂花奇亞籽芝士撻，另有朱古力心太軟配MÖVENPICK雪糕。其他主題鹹甜美點還有龍蝦鮑魚酥盒、海膽帶子藜麥小米型意粉、櫻花木糠布甸、紫薯芋泥林明頓，以及英式提子鬆餅。配搭花茶，讓味道完美融合。讚好或追蹤香港百樂酒店facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，可享八折優惠。

周一至周五：$238一位，$388兩位

周六、周日及公眾假期：$248一位，$408兩位

「悠閒茶話」下午茶

Park café同時另外推出「悠閒茶話」下午茶，包括多款經典下午茶及特色甜點，推介牛扒三文治配酸椰菜、黑松露海鮮意大利飯、經典的墨西哥烤雞餡餅，還有意大利菜湯配蒜蓉香草包、黑松露卡邦尼意粉配溫泉蛋、雜莓窩夫配MÖVENPICK雪糕、梳乎厘班戟配MÖVENPICK雪糕和岩漿梳乎厘班戟，飲品可配現磨咖啡或紅茶。

周一至周五：$98-$158

周六至周日及公眾假期：$108-$178

供應時間：每天下午3時-5時 bit.ly/3Vw7G0k

地址：尖沙嘴漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

***所有價錢另收加一服務費

訂座：bit.ly/3Tq7o8E ／ 查詢：2731 2168 或WhatsApp (852) 6588 0682

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3