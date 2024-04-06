下午茶之選｜The Hari Hong Kong X Paul Lafayet下午茶

The Hari Hong Kong與甜品品牌Paul Lafayet合作推出下午茶，由即日至7月31日供應「The Hari x Paul Lafayet下午茶」。下午茶的甜點包括Paul Lafayet原味鬆餅和蝶豆花鬆餅、招牌法式焦糖燉蛋、芒果、紅桑子、榛果和雲呢拿口味的馬卡龍，以及雜莓意式奶凍，鹹點則有松露蛋沙律和Persinette芫荽三文治、牛油果忌廉芝士手指三文治、自家製腸仔卷和秘魯雪蟹薯蓉，飲品包括天然維他命水、咖啡或茶。客人亦可選擇無限添飲Saicho氣泡茶、無限添飲Moscato d’Asti Scagliola Primo Bacio或Perrier Jouet Grand Brut Champagne。每位享用下午茶套餐的賓客更可額外獲贈「The Hari x Paul Lafayet明信片」一套。

The Hari x Paul Lafayet下午茶

供應期：即日至7月31日

供應時間：每天3:00pm-5:00pm

價錢（另設加一服務費）：兩位$768（配天然維他命水及無限添飲咖啡或茶）；或

兩位$868（加配無限添飲Saicho氣泡茶），兩位用港幣868元；或

兩位$968（加配無限添飲Moscato d’Asti Scagliola Primo Bacio Piedmont, Italy 2021）；或

兩位$1088（加配無限添飲Perrier Jouet Grand Brut Champagne, France NV）

地址：灣仔駱克道330號

訂座及查詢：The Terrace（2129 0338）／The Lounge（2129 0333）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3