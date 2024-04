姜濤生日打卡位@尖沙嘴The ONE、銅鑼灣

The ONE「Keung To 430 Shine On Stage」6大打卡位(圖片由相關機構提供)

姜濤今個4月30日25歲生日,姜濤香港後援會主辦「Keung To 430生日慶典」活動,即日至5月1日在尖沙嘴The ONE設置「Keung To 430 Shine On Stage」6大打卡位:「姜Man Show Time」、「#99430發亮基地」、「濤心說愛你」、「KT Glowing 25th」、「Keung To 430 Shining Store」、「DIY Live Printing Studio」。姜糖亦可在「Keung To 430 Shining Store」即場預訂全新限定應援精品,或在「DIY Live Printing Studio」即場印製個人化應援卡片套及收納袋。

銅鑼灣皇室堡則有「Keung To 430 浪『濤』之旅」,由「小姜姜」和「小濤濤」領航,帶領姜糖潛入深海探索5大可愛海洋世界打卡位:「小濤濤海洋王子」、「小姜姜海濤寶座」、「願望漂流瓶」、「幸福回憶泡泡」、「浪濤甜品閣」。東角LAFORET Happy Yarn更會舉辦「小桃桃」慈善編織工作坊,四大商場派發「Shining Keung To 限定卡」、銅鑼灣地帶設「430姜濤誕」大型慶生廣告版等。活動詳情請留意姜濤香港後援會、The ONE及皇室堡社交平台之最新公布。

