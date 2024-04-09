下午茶｜奕居Salisterra X 倫敦Hotel Café Royal經典英式下午茶登場

香港奕居與倫敦著名的Hotel Café Royal攜手打造經典英式下午茶，由即日起至6月30日於奕居Salisterra限定登場。是次英式下午茶使用Hotel Café Royal行政糕點主廚Loic Carbonnet設計的食譜，精緻鹹甜美點包括：松露芝士泡芙、各種特色三文治、清新的覆盆子接骨木花雪葩、Salisterra馳名的英式鬆餅，佐以凝脂忌廉及士多啤梨果醬。甜品包括香梨柚子雲呢拿撻蛋糕、雲呢拿忌廉士多啤梨果醬蛋糕、杏仁朱古力閃電泡芙及覆盆子巴巴等。

奕居同時推出寫意下午茶住宿優惠，讓客人投入下午茶及住宿體驗，住宿優惠每房每晚港幣5000元起，包括雙人Hotel Café Royal x Salisterra英式下午茶及每日早餐。

香港奕居X倫敦Hotel Café Royal經典英式下午茶

供應日期：即日起至6月30日

價錢*：星期一至四：港幣380元（一位）／港幣680元（兩位）

星期五至日及公眾假期：港幣418元（一位）／港幣718元（兩位）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓

註：*所有價錢需另收加一服務費

訂座電話：3968 1106／電郵salisterra@upperhouse.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3