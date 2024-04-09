7仔著數情報｜7-SELECT 4款極上飯糰全新登場　「日本巴士」一連五日多區免費派飯糰

7-Eleven推廣7-SELECT全新極上飯糰，「真‧日本巴士」於4月10至14日遊走於銅鑼灣、尖沙嘴、旺角及觀塘等地區，一連五天向市民免費大派7-SELECT極上飯糰。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven自家品牌7-SELECT推出4款全新極上飯糰：北海道醬油漬三文魚籽飯糰、紅雪蟹膏飯糰、日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，以及蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。4款全新包裝用上金色和風線條，一件售價$17，兩件售價$29。7-Eleven為推廣全新極上飯糰，專程找來在港的退役日本巴士換上新裝，遊走於銅鑼灣、尖沙嘴、旺角及觀塘等鬧市區，由4月10至14日一連五天將舉行「一啖有料 新食感直送」，於指定時間向市民免費大派7-SELECT極上飯糰。現場更設有搖珠機遊戲——「一轉有料 極上飯糰賞」，只需讚好7-Eleven官方facebook及instagram即可轉一次，並獲得極上系列飯糰免費換領券乙張。詳情可留意7-Eleven的官方facebook及instagram。

一連五日送飯糰資料詳情：

日期：4月10日（三）

時間：下午5時至7時

地點：將軍澳坑口地鐵站外

日期：4月11日（四）

時間：上午11時至下午7時

地點：旺角砵蘭街 (近朗豪坊)

日期：4月12日（五）

時間：上午11時至下午7時

地點：觀塘駿業街

日期：4月13日（六）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙嘴海防道

日期：4月14日（日）

時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣翡翠明珠廣場對出

*活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。

7仔極上飯糰限時優惠 買2件送綠茶

另外，7-Eleven推出極上飯糰系列限時優惠，由4月10日至4月16日，購買指定7-SELECT極上飯糰系列2件，即送伊藤園日式綠茶500毫升一支。

註：資料以相關機構公布為準