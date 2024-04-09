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7仔著數情報｜7-SELECT 4款極上飯糰全新登場　「日本巴士」一連五日多區免費派飯糰

文章日期：2024年04月09日

7-Eleven自家品牌7-SELECT推出4款全新極上飯糰：北海道醬油漬三文魚籽飯糰紅雪蟹膏飯糰日本產流心蛋黃壽喜燒牛肉飯糰，以及蒲燒三文魚櫻花蝦醬油飯糰。4款全新包裝用上金色和風線條，一件售價$17，兩件售價$29。7-Eleven為推廣全新極上飯糰，專程找來在港的退役日本巴士換上新裝，遊走於銅鑼灣、尖沙嘴、旺角及觀塘等鬧市區，由4月10至14日一連五天將舉行「一啖有料 新食感直送」，於指定時間向市民免費大派7-SELECT極上飯糰。現場更設有搖珠機遊戲——「一轉有料 極上飯糰賞」，只需讚好7-Eleven官方facebook及instagram即可轉一次，並獲得極上系列飯糰免費換領券乙張。詳情可留意7-Eleven的官方facebook及instagram。

一連五日送飯糰資料詳情：

日期：4月10日（三）
時間：下午5時至7時
地點：將軍澳坑口地鐵站外
日期：4月11日（四）
時間：上午11時至下午7時
地點：旺角砵蘭街 (近朗豪坊)
日期：4月12日（五）
時間：上午11時至下午7時
地點：觀塘駿業街
日期：4月13日（六）
時間：上午11時至下午7時
地點：尖沙嘴海防道
日期：4月14日（日）
時間：上午11時至下午7時
地點：銅鑼灣翡翠明珠廣場對出
*活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。
 

7仔極上飯糰限時優惠　買2件送綠茶

另外，7-Eleven推出極上飯糰系列限時優惠，由4月10日至4月16日，購買指定7-SELECT極上飯糰系列2件，即送伊藤園日式綠茶500毫升一支。

註：資料以相關機構公布為準

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