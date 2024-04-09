Laura Mercier x Anson Kong江𤒹生　facebook IG送養膚底霜

Laura Mercier facebook專頁4月8日起放送Laura Mercier x 江𤒹生Anson Kong「Effortless Glow」廣告影片，AK在影片中化身「法式暖男」，以法式優雅形象展露躲藏於剛強形象下的溫柔一面。粉絲們更可一睹AK與貓貓可愛互動的畫面。Laura Mercier亦舉行「Effortless Glow有獎活動」，粉絲有機會獲得AK親筆簽名養膚底霜。

即日至4月30日，於Laura Mercier facebook專頁廣告影片的帖文中，分享兩個最喜愛的AK表情，並Tag兩名朋友。最有心思的50名留言者將可免費獲贈極緻潤澤養膚底霜旅行裝及神秘禮品一份。

即日至4月30日，在Instagram分享使用極緻全效養膚底霜的相片及用後感 ，設定Instagram帳戶為公開，並加上指定hashtag，最具創意的9名幸運兒可獲得AK親筆簽名養膚底霜一支（款式隨機）。

Laura Mercier妝前打底作為經典無瑕透顏四部曲第一步，足以印證妝前底霜對於無瑕妝容的關鍵性。為肌膚做好妝前最佳準備，才能昇華後續底妝細緻度及持久度。延續Laura Mercier皇牌妝前底霜多年口碑，品牌今夏革新推出全新極緻全效養膚底霜系列，貫徹「上妝同時護膚」理念，一抹為裸肌昇華至妝前最佳狀態，糅合全方位護膚、修飾、持妝效能，一步到位成就12小時+完美法式無瑕透顏底妝。

另外，在Laura Mercier網站（bit.ly/LM_AK_Primer）成功登記於4月11日至22日期間的體驗服務，完成後可獲極緻潤澤養膚底霜體驗裝一份及Laura Mercier X AK限量雙面簽名相卡一張。以驗證短訊上的換領日期為準。在門市購買極緻養膚底霜套裝（任何兩支極緻養膚底霜），除可獲九折購物優惠券（可用於下次購物）外，Laura Mercier HK更會捐贈一罐寵物濕糧予非牟利愛護動物機構。

網址：www.lauramercier.com.hk