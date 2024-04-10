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下午茶｜SABON x 香港港麗酒店「味遊感官花園」下午茶　歎下午茶送SABON沐浴油

文章日期：2024年04月10日

今個初夏，SABON與香港港麗酒店樂聚廊首度合作，於4月15日至5月31日呈獻季節限定的「味遊感官花園」下午茶，以SABON最新推出的感官花園——翠綠微風及艷陽綠茵系列的香氛調子為靈感，同時將當中的成分如玫瑰、佛手柑，以及橙色、綠色主調，融入各式美點及擺盤。4款甜點包括：伯爵茶朱古力慕絲餅、翠綠色的玫瑰黑加侖子蛋糕西柚慕絲餅、柑橘色圓球形的茉莉佛手柑朱古力慕絲；特色鹹點有蘆筍夏洛特黑松露黑麥吐司煙三文魚配魚子醬及檸檬醬龍蝦他他，以及蟹肉卷。另有經典英式鬆餅有伯爵茶鬆餅及綠茶鬆餅。飲品方面，每名客人除了可選一杯即磨咖啡或馥香TWG茗茶，亦可一嘗特色飲品Garden Royale，以芳香的無酒精氈酒Seedlip Spice、椰子水、玫瑰糖漿、柑橘汁、薰衣草苦精酒等調製而成，讓下午茶體驗更添圓滿。每名惠顧期間限定下午茶的顧客可免費獲贈SABON玫瑰茶沐浴油（50ml）及翠綠微風絲滑身體乳（50ml）或薑橙沐浴油（50ml）及艷陽綠茵絲滑身體乳（50ml），以及SABON港幣$100購物禮券。禮品隨機送出，送完即止。

SABON x 港麗酒店樂聚廊「味遊感官花園」下午茶

日期：4月15日至5月31日

時間及價錢（另設加一服務費）：

星期一至五：下午3時至5時30分，$688（兩位）、$358（一位）

星期六、日及公眾假期：下午3時至5時30分，$698（兩位）、$368（一位）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891／網上商店

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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