下午茶｜SABON x 香港港麗酒店「味遊感官花園」下午茶　歎下午茶送SABON沐浴油

今個初夏，SABON與香港港麗酒店樂聚廊首度合作，於4月15日至5月31日呈獻季節限定的「味遊感官花園」下午茶，以SABON最新推出的感官花園——翠綠微風及艷陽綠茵系列的香氛調子為靈感，同時將當中的成分如玫瑰、佛手柑，以及橙色、綠色主調，融入各式美點及擺盤。4款甜點包括：伯爵茶朱古力慕絲餅、翠綠色的玫瑰黑加侖子蛋糕、西柚慕絲餅、柑橘色圓球形的茉莉佛手柑朱古力慕絲；特色鹹點有蘆筍夏洛特黑松露黑麥吐司、煙三文魚配魚子醬及檸檬醬、龍蝦他他，以及蟹肉卷。另有經典英式鬆餅有伯爵茶鬆餅及綠茶鬆餅。飲品方面，每名客人除了可選一杯即磨咖啡或馥香TWG茗茶，亦可一嘗特色飲品Garden Royale，以芳香的無酒精氈酒Seedlip Spice、椰子水、玫瑰糖漿、柑橘汁、薰衣草苦精酒等調製而成，讓下午茶體驗更添圓滿。每名惠顧期間限定下午茶的顧客可免費獲贈SABON玫瑰茶沐浴油（50ml）及翠綠微風絲滑身體乳（50ml）或薑橙沐浴油（50ml）及艷陽綠茵絲滑身體乳（50ml），以及SABON港幣$100購物禮券。禮品隨機送出，送完即止。

SABON x 港麗酒店樂聚廊「味遊感官花園」下午茶

日期：4月15日至5月31日

時間及價錢（另設加一服務費）：

星期一至五：下午3時至5時30分，$688（兩位）、$358（一位）

星期六、日及公眾假期：下午3時至5時30分，$698（兩位）、$368（一位）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891／網上商店

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3