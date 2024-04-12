星巴克x迪士尼14款限量精品　米奇米妮隨行杯、史迪仔水樽

星巴克聯乘迪士尼推出14款以迪士尼經典角色米奇、米妮、唐老鴨、史迪仔等的隨行杯及生活精品，設計採用繽紛色彩交疊調皮形狀，配上友情語錄。系列精品包括：米奇咖啡杯禮盒、不鏽鋼杯、水樽、午餐袋、證件套等，於香港和澳門星巴克指定分店及網上發售，Starbucks Rewards會員可於4月13至15日優先購買，4月16日起公開發售，售完即止。

星巴克X迪士尼 米奇與好友限量精品

12oz 米奇咖啡杯連禮盒HK$180/MOP$190

12oz 米妮咖啡杯連禮盒 HK$180/MOP$190

17oz 唐老鴨水樽 HK$160/MOP$170

16oz 莉蘿與史迪奇水樽 HK$180/MOP$190

16oz 米妮不鏽鋼隨行杯連禮盒 HK$300/MOP$310

12oz 唐老鴨與黛西鴨不鏽鋼隨行杯 HK$270/MOP$280

16oz 米奇與米妮不鏽鋼隨行杯連禮盒 HK$300/MOP$310

16oz 米奇與朋友不鏽鋼隨行杯連禮盒 HK$300/MOP$310

20oz 米奇與朋友不鏽鋼水樽連禮盒 HK$330/MOP$340

16oz 鋼牙與大鼻不鏽鋼隨行杯 HK$290/MOP$300

16oz 史迪奇水樽 HK$180/MOP$190

Mickey & Friends證件套 HK$280/MOP$290（只限網店有售）

Mickey & Friends旅行套裝 HK$300/MOP$310（只限網店有售）

Mickey & Friends午餐袋 HK$290/MOP$300（只限網店有售）

註：資料及價錢以相關店舖公布為準