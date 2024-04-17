北角匯法國餐廳Briketenia x 日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki　品嘗藝術餐單兼打卡

日本潮玩藝術家Takuma Fujisaki跟他親自挑選兩款別具意義的袖珍版藏品MOGOL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo合照。（圖片由相關機構提供）

位於北角匯的法國得獎品牌餐廳Briketenia，聯手國際著名時尚藝術集團ARTOX GROUP創辦人黃偉傑，引入其全球獨家代理的日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki（藤崎琢磨）創意跨界企劃，以Takuma的扭扭棒作品為主題，於即日至4月30日推出合共五道菜式的期間限定藝術餐單「Takuma Menu」。「Takuma Menu」以藝術家多個話題之作的經典角色為靈感，嚴選多款產地直送的日本及法國食材，包括日本海膽、三文魚籽、法國鵝肝及牛柳等，融合法式烹調手法，將立體的藝術創作「燴」製成色彩斑爛的視覺盛宴，分別以午市套餐（3道菜；$380／位）、晚市套餐（5道菜；$680／位）或單點主題甜品（$98／份）形式供應。

配合這位「雕塑家」的玩味創作風格，Takuma Fujisaki更帶來兩大升級用餐體驗，不但親手挑選兩件最心愛的作品在餐廳展出，更安排經典角色MIKE以巨大化形象於晚市時段突擊現身餐廳，為這場玩味藝術饗宴引發驚喜彩蛋。

Briketenia餐廳「Takuma Menu」

供應期：即日至4月30日

價錢：午市套餐（3道菜；$380／位）、晚市套餐（5道菜；$680／位）或單點主題甜品（$98／份）（另設加一服務費）

地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓206號舖

電話：5505 1115

註：資料及價錢以餐廳公布為準