下午茶｜柏寧酒店「Scented Niche x Ebb & Flow」下午茶　香水藝術融入美食

柏寧酒店與小眾香氛品牌銷售平台Scented Niche，於4月27日至6月30日聯乘推出「Scented Niche x Ebb & Flow 下午茶」，鹹點包括蟹肉沙律牛角包、鴨肉醬配鵝肝慕絲三文治，以及純素青瓜三文治；甜點包括馬達加斯加雲呢拿忌廉泡芙、芒果熱情果蛋糕、紅桑莓朱古力杯、新鮮士多啤梨粉紅莓果撻、玫瑰英式鬆餅配果醬及忌廉。飲品方面，客人可以選擇酒店自家製花茶、咖啡或各類精選飲品。每位享用「Scented Niche x Ebb & Flow 下午茶」的賓客將獲贈「Scented Niche Discovery套裝」。

柏寧酒店「Scented Niche x Ebb & Flow下午茶」

日期：4月27日至6月30日（逢星期六、星期日及公眾假期）

時間：下午3時至5時半

價格：$258一位／$458兩位 （另收加一服務費）

地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店Ebb & Flow大堂酒廊

查詢及訂座：致電2839 3389或

www.parklane.com.hk/zh/ebb-and-flow.html

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3