新品速遞：Häagen-Dazs日本限定4款雪糕　特濃焦糖脆皮雪糕三文治、特濃流心抹茶脆皮批、Decorations迷你杯直送到港

Häagen-Dazs「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」和「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯」（圖片由相關機構提供）

Häagen-Dazs4款日本限定雪糕新產品，包括「特濃焦糖脆皮雪糕三文治」、「特濃流心抹茶脆皮批」、「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」和「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯」，全部日本直送到港，單件售價$39。（圖片由相關機構提供）

Häagen-Dazs今個初夏再度帶來日本限定4款雪糕新品，包括「特濃焦糖脆皮雪糕三文治」、「特濃流心抹茶脆皮批」，以多重口感作主打的Decorations系列兩款全新口味雪糕迷你杯──「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」和「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯」，全部日本直送到港，單件售價$39，各款雪糕陸續在7-Eleven便利店，以及超市上架。

‧「特濃焦糖脆皮雪糕三明治」升級版：香甜濃郁的焦糖雪糕加入微鹹的碎鹽，雪糕外層裹有焦糖朱古力，配上面層的香脆威化

‧「特濃流心抹茶脆皮批」：嚴選高級抹茶混和香滑鮮奶，創造出幼滑細膩、茶香甘醇的抹茶雪糕，再加上濃郁的抹茶流心醬，帶來濃郁的雙重抹茶滋味。雪糕外層裹上的抹茶脆皮特別加入了粒粒抹茶曲奇脆粒，帶來脆滑口感。

‧「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」：以質感軟滑綿密的Mascarpone意大利軟芝士雪糕，混入香濃咖啡軟心醬。幼滑雪糕上裹有一層薄脆的朱古力可可外層，面層灑滿可可脆片及可可曲奇脆餅，多重香脆口感。

‧「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯」：焦糖奶油雪糕充滿濃郁奶香與焦糖香氣，加入香甜細膩的焦糖軟心醬；焦糖奶油雪糕上裹有焦糖薄脆外層，面層灑滿杏仁片和牛油曲奇脆餅，散發陣陣果仁和牛油香氣。

註：產品資料及價錢由相關機構提供

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