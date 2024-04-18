7-Eleven響應「世界地球日」 全線7CAFÉ產品用自攜杯享買1送1優惠　Smiley World x Centre Pompidou隨行杯餐盒換購｜著數情報

7CAFÉ響應世界地球日，自攜咖啡杯於4月22日至5月7日購買全線7CAFÉ產品，即可享買1送1優惠；消費可換購Smiley World及Centre Pompidou聯乘推出5款限定微笑藝術品，包括隨行杯及餐盒。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven為響應「世界地球日」（4月22日），其自家品牌7CAFÉ推出三天限定優惠，顧客於4月22日至24日到7CAFÉ及7CAFÉ+購買期間限定的開心果味穀物燕麥奶咖啡或開心果味穀物燕麥奶，即可享買1送1，熱凍均可。另外，由4月22日至5月7日，凡自攜咖啡杯購買全線7CAFÉ產品，即可享買1送1優惠。優惠受條款限制，7CAFÉ銷售分店地址可參考網址：www.7-eleven.com.hk/zh/store。

此外，7CAFÉ首次邀得著名法國品牌Smiley World及Centre Pompidou破天荒合作，糅合藝術與環保生活及再生物料的元素，推出5款「Smiley World x Centre Pompidou聯乘限定微笑藝術品」：包括採用再生聚酯纖維製成的摺疊旅行袋、兩用餐盒袋，以及可重複使用的雙層不銹鋼隨行杯，實用又時尚。

「Smiley World x Centre Pompidou 聯乘限定微笑藝術品」換購詳情：

推廣期：4月22日早上7時起至5月21日

•買任何7CAFÉ即磨咖啡+$79換購「Smiley World x Centre Pompidou聯乘限定摺疊旅行袋」1件

•買任何7CAFÉ即磨咖啡+$65換購即可隨機換購「Smiley World x Centre Pompidou 聯乘限定兩用餐盒袋」1件

•買任何7CAFÉ即磨咖啡+$79換購「Smiley World x Centre Pompidou 聯乘限定雙層不銹鋼隨行杯」1件

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm