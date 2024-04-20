下午茶之選｜朗廷酒店 x Pomellato「Pom Pom Dot下午茶」　網上預訂享八五折優惠

香港朗廷酒店於即日至5月31日與高級珠寶品牌Pomellato攜手呈獻「Pom Pom Dot下午茶」，以Pomellato全新Pom Pom Dot系列中的寶石和美鑽為靈感，將孔雀石、珍珠貝母及鑽石及其他高貴寶石的色彩融入8款下午茶美點之中，甜點包括孔雀石（開心果慕絲、意式奶凍、牛油曲奇、雲呢拿海綿蛋糕）、碎鑽（雲呢拿檸檬糖漿、意大利麵包蛋糕、雲呢拿啫喱、白松露忌廉）、檸檬黃托帕石（新鮮檸檬蛋黃醬、牛油脆餅底、杏仁蛋糕）以及珍珠（白朱古力慕絲、朱古力脆珍珠、餅乾碎、蝶豆花果醬、原味牛油蛋糕）；鹹點則有石榴石（巴馬火腿伴黑橄欖、香印提子及無花果）、鑽石（銀箔白酒啫喱伴蟹肉沙律白麵包）、瑪瑙（水牛芝士及車厘茄伴意大利黑醋）、綠堇雲石（牛油果青瓜啫喱麥包），以及新鮮自家焗製原味英式鬆餅及提子鬆餅。

酒店團隊為下午茶調製了兩款特飲，客人亦可以優惠價$138將飮品升級至雞尾酒寶石一杯，另設有無酒精雞尾酒橄欖石以供選擇，升級價為每杯$88。凡於網上預訂下午茶，可享高達八五折優惠。

朗廷酒店 x Pomellato「Pom Pom Dot下午茶」

供應期：即日至5月31日

供應時間：周一至五：3:00pm-5:30pm；

周末及公眾假期：2:15pm-4:15pm及4:30pm-6:30pm

價錢：周一至五：兩位$738；周末及公眾假期：兩位$768（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898 [網上預訂]

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3