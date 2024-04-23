SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭　4月26日開鑼　eStore預購可獲折扣

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks將於4月26日開鑼。即日至5月26日，崇光銅鑼灣店及SOGO eStore聯同旗下逾百個著名國際品牌，分階段推出美妝護膚、時尚服飾、人氣家電、家品廚具，以至Freshmart美食多重購物禮遇，以優質超值貨品組合，讓顧客滿載而歸。SOGO eStore獨家預購已率先登場，SOGO Rewards會員尊享崇光感謝祭美妝VIP預購日、會員限定購物優惠，以及積分獎賞。

「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」詳情：

- 即日至4月25日：SOGO eStore獨家預購指定貨品──在崇光網上商店單一購物滿淨值$1800，輸入「TW60」可獲$60折扣；單一購物滿淨值$3200，輸入「TW120」可獲$120折扣。

- 即日至4月23日：崇光銅鑼灣店21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日

- 4月26日-5月12日：崇光感謝祭Part 1 - 銅鑼灣店、SOGO eStore

- 5月13-26日：崇光感謝祭Part 2 - 銅鑼灣店、SOGO eStore

詳情：www.sogo.com.hk/tc/happenings/thankful_weeks

2024崇光感謝祭：t.ly/Hr1j0

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC