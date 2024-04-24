著數情報｜旺角MOKO新世紀廣場「五一留港著數節」　享食買玩睇戲著數

MOKO新世紀廣場由4月27日至5月26日舉行「五一留港著數節」，豪派近$250萬贈券。（圖片由相關機構提供）

憑恒生信用卡於MOKO入手新地商場禮品卡，專享高達$1090即時折扣及餐飲及時尚服飾禮遇。（圖片由相關機構提供）

MOKO新世紀廣場由4月27日至5月26日呈獻「五一留港著數節」，帶來三大攻略，讓大家盡享食買睇戲著數。首先，只要成為The Point會員，即可憑即日場內指定消費參加「MOKO Highlight消費賞」，換領高達$600贈券套裝，以低至八折置新裝近初夏。另外，商場於5月1日至6月30日推出「恒生信用卡區區大+FUN」，憑恒生信用卡於MOKO購買新地商場禮品卡，享即時折扣兼同時獲贈「MOKO餐飲或時尚服飾贈券」回贈，達折上折優惠，專享高達$1090折扣及購物禮遇。此外，商場更推出「50%回贈 美食好戲派」，顧客只要於中午12時後，於MOKO餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$100，即享高達50%回贈，換領「HK$50 B+ cinema MOKO電影電子贈券」，而憑即日$100戲飛票尾更可獲額外1小時免費泊車。

五一留港著數節@旺角MOKO新世紀廣場

1. MOKO Highlight 消費賞

換領日期：4月27日至5月5日（每日）；5月11日至5月26日（逢星期六、日及公眾假期）

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：L1顧客服務中心

2.「恒生信用卡區區大+FUN」

優惠期：5月1日至6月30日 （或額滿即止）

銷售時間：10:00am-10:00pm

銷售地點：L1顧客服務中心

3.「50%回贈 美食好戲派」

日期：即日至另行通知

時間：2:00pm-10:00pm

地點：L1顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準