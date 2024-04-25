下午茶之選｜香港美利酒店Garden Lounge「IPSA花漾盛放」下午茶

香港美利酒店的Garden Lounge與日本護膚美妝品牌IPSA聯手於即日至6月30日呈獻「花漾盛放」下午茶，並與意大利軟雪糕品牌Venchi合作帶來獨家玫瑰紅莓雪糕口味。下午茶融入多種春日鮮果及日本食材，炮製出一連串鹹甜美食，鹹點包括日本甜粟米暖批、北海道芥末蟹肉迷你包配飛魚籽、莫札瑞拉芝士玉子燒三文治配三文魚，魚子醬小龍蝦水牛芝士撻，以及日式磯煮鮑魚配柚子醋啫喱，甜點則有櫻花水信玄餅、日本蜜柑白朱古力慕斯、迷你柚子麻糬撻以及焙茶鬆餅和雲呢拿鬆餅，屆時雪糕車將會供應4種不同口味，包括玫瑰紅莓口味、開心果、牛奶巧克力脆片及混合莓果芝士蛋糕口味。每名惠顧下午茶的賓客可獲贈IPSA送出的雙膠原緊彈Recipe一份及IPSALYZER專業皮膚分析。數量有限，送完即止。

香港美利酒店Garden Lounge「IPSA花漾盛放」下午茶

供應期：即日至6月30日

供應時間︰第一節：2:45pm-4:15pm／第二節︰4:30pm-6:00pm

價錢：兩位$788（包括兩杯咖啡或JING茶及Venchi雪糕一球）；額外每位$$388；

兩位$988（包括兩杯Saicho氣泡茶或氣泡酒及Venchi雪糕一球）（另設加一服務費）

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店UG花園樓層Garden Lounge

查詢：3141 8888

預訂：https://bit.ly/ipsa-aft-tc

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm