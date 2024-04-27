西班牙藝術家Eva Armisen「A Flying Head」藝術展@海港城　逾30畫作記錄生活小確幸

西班牙藝術家Eva Armisen「A Flying Head」個人藝術展即日起至5月19日在海港城美術館舉行，展覽由CMay Gallery策劃，帶來Eva Armisen超過30幅最新精選畫作，包括油畫及版畫，讓大家在都市的繁忙喧囂之中，放慢腳步、用心觀察，發現日常生活中平凡而美好的小確幸時刻。

Eva擅長以繪畫敍事，透過畫作帶你發現日常生活的美好時刻，無論是路邊的花與蝴蝶、一頓熱騰騰的晚飯……都一一以自畫像記錄下來。Eva在自畫像中總是披着深棕色捲髮，紅通通的臉頰，小眼睛和塌鼻子；在不同場景中呈現不同角色：有時是與愛人牽手乘過山車探險的女孩，有時是帶着一家大小到嘉年華遊玩的母親，或是獨個兒躺在沙發上擁着貓咪入睡的女生。這些「最重要的小事」都是如此平常而又充滿幸福感。Eva的作品命名亦十分隨心：「午睡（A Nap）」、「散步（A Walk）」、「家庭合照（Family Portrait）」， 全都是生活中隨手拈來的事物，容易令人產生共鳴。除了畫作，展覽將發售一系列限量精品，例如耳環、襟章、磁石貼等。

Eva Armisen「A Flying Head」藝術展

日期：4月25日至5月19日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

註：資料以主辦方公布為準