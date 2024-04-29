GRADE 10亞洲巡迴卡展＠啟德AIRSIDE　全港首個最大型卡牌及珍藏品展

全港首個最大型卡牌及珍藏品展「GRADE 10亞洲巡迴卡展」 首站香港，將於5月3日至5日登陸啟德AIRSIDE 29樓。「Grade 10」邀請逾百參展商及收藏家在翱翔空間展示珍貴藏品，並於卡展期間舉行運動卡團拆（Group Break）活動、藏卡拍賣會、運動珍藏品展示、來自世界各地的收藏家分享會，交流藏卡心得，其中包括世界級收藏家Nick Uliano分享、台灣YouTuber「老婆不要看」即場交流、本地收藏迷方力申展出私人珍藏：NBA球星比賽用過簽名球衣球鞋等。

除此之外，還有各類遊戲卡比賽包括寶可夢集換式卡牌比賽、Flesh and Blood Pro Quest Season 5血肉之戰比賽，以及遊戲王-PC盃Yu-Gi-Oh! PC Cup，勝出者可獲得東京來回機票。

GRADE 10亞洲巡迴卡展 - 香港站

日期：5月3-5日（周五至周日）

時間：5月3日4:00pm-9:00pm、5月4、5日：12:00nn-9:00pm

地點：啟德協調道2號AIRSIDE

登記入場：Grade10預先登記 或於現場登記

預先登記入場費用：單日通行證$50、單日通行證（學生）$30、三日通行證$100（三日通行證只限網上預先登記）

*單日通行證可在活動當日現場登記及購買

註：資料以主辦方最新公布為準