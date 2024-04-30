好去處｜沙田新城市廣場 X 迪士尼「Sweet Together」10打卡位

Duffy及LinaBell將於5月5日聯同其Mega Fan教主盧瀚霆Anson Lo現身新城市廣場「Sweet Together」見面會。（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區於即日至6日30日合作舉辦「Sweet Together」，7位人氣迪士尼朋友Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、‘Olu Mel與LinaBell已換上春日新裝，召集全城萌粉同遊10大「蜜蜜」打卡位，包括在「士多啤梨甜森拱門」下跟Duffy和CookieAnn野餐及採摘水果、陪ShellieMay盪鞦韆、觀賞StellaLou和‘Olu Mel的歌舞表演、與Gelatoni寫生及幫助LinaBell收集糖果，4米高的「甜蜜糖果屋」不但有一系列Duffy與好友毛公仔任你盡情自拍，更特設「Duffy與好友照相亭」讓萌粉拍照留念。

Duffy與好友的蹤迹遍佈新城市廣場及HomeSquare兩大商場，大家跟他們合照亦不忘收集Duffy與好友印章及換領一系列獨家精品。最後更不要錯過為期兩周的春日期間限定店，選購一系列迪士尼精品，包括首次發售的迪士尼精選文具套裝、時尚迪士尼手袋及床品套裝等。

另外，Duffy及LinaBell將於5月5日聯同其Mega Fan教主盧瀚霆Anson Lo現身新城市廣場「Sweet Together」見面會。

沙田新城市廣場 X 香港迪士尼樂園「Sweet Together」

日期：即日至6月30日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期1樓、新城市廣場3期3樓、HomeSqaure指定樓層

春日期間限定店

日期：即日至5月8日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

沙田新城市廣場 X 香港迪士尼樂園「Sweet Together」見面會

日期：5月5日

時間：3:00pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭

嘉賓：Duffy、LinaBell及其Mega Fan教主盧瀚霆Anson Lo

註：資料以主辦方公布為準