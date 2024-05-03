母親節好去處｜荃新天地陪媽媽食飯睇戲　免費送你康乃馨鮮花

母親節周末期間，大家陪媽媽於5月11至12日到荃新天地食飯睇戲，憑任何即日於場內食肆商戶消費滿$200的有效發票或即日荃新天地英皇戲院戲票2張，可到荃新天地1期禮賓處換領康乃馨鮮花一支。（數量有限，先到先得，換完即止。）S+ REWARDS會員出示2張荃新天地英皇戲院即日電影戲票票尾正本（折扣後合計滿$100或以上），連同電子貨幣付款發票，更可額外換領指定商戶$20現金券、商戶優惠券及namco兩局遊戲券，兼享S+ REWARDS雙倍點數。
另外，即日起，S+ REWARDS會員憑25點數可於S+ REWARDS App換領5月11及12日舉行的「母親節手工花工作坊」，親手為媽媽製作母親節驚喜。荃新天地1期花園廣場更於即日至5月12日舉辦母親節市集，中庭亦會舉辦ITSU按摩產品展銷，讓大家盡情選購母親節禮物。
荃新天地母親節活動
1. 康乃馨鮮花換領及睇戲獎賞
日期：5月11至12日
2. 母親節手工花工作坊
日期：5月11至12日
3. 母親節市集
日期：即日至5月12日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：荃新天地1期花園廣場
4. ITSU x 荃新天地展銷會
日期：即日至5月12日
時間：10:00am-10:00pm