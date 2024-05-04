好去處｜Coca-Cola Food Fest集結全城人情滋味美食、音樂、互動攤位遊戲及打卡位

Coca-Cola Food Fest今個周末（5月3至5日）於西九文化區藝術公園海濱草坪–西面舉行，召集了13個美食攤檔，帶來多款人情滋味，當中包括米芝蓮必比登推介「倆口小吃」即叫即煎招牌壓餅，而連續12屆獲米芝蓮推薦的「生記飯店」則會供應傳統粵式美食，其他美食攤檔包括人氣烘焙小店「Circle Bakery」、辣油獲國際知名獎項的食店「香料案內所」等。除了美食外，還特設兩個可口可樂互動懷舊攤位遊戲，只要挑戰遊戲贏得指定分數，即獎黑色或紅色可口可樂「情比金堅杯」一隻。

可口可樂更與街頭音樂平台City Echo合作，邀請多個本地Busking單位，包括JL李冠傑、網絡女歌手小神經 Little Nerve、 Ivy Li李嘉淩、00後流行饒舌唱作歌手「Tr33 澍」等，一連三日在現場帶來音樂盛宴。

此外，現場設有不同打卡位，包括巨型Coca-Cola Food Fest拱門率先於入口處歡迎大家，特備的「休憩區」中心豎立了4米高可口可樂高柱地標，高柱裝置更隱藏全城人情滋味餐廳優惠，及限量foodpanda $10可口可樂套餐優惠券；另設有大型打卡佈景板，包括2米高玻璃樽裝無糖可口可樂造型裝置以及早前在「可口可樂 《食神》嚐聚滋味館」登場巨型「爆漿瀨尿牛丸」裝置。

大會即場更會免費送出24000支冰凍玻璃樽裝無糖可口可樂，只要於Coca-Cola Food Fest現場讚好可口可樂Instagram，即可獲贈玻璃樽裝無糖可口可樂一支，送完即止。

Coca-Cola Food Fest

日期：即日至5月5日（周五至周日）

開放時間：12:00pm-10:00pm

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪—西面

入場費用：全免（送出禮品數量有限，送完即止）

註：資料以主辦方公布為準