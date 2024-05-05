好去處｜茶果嶺海濱公園「Chill想齊齊放空」

發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會（遊協）攜手舉辦關注精神健康企劃「Chill想放鬆祭」，其中茶果嶺海濱公園5月10日至12日將以「放空」為主題，舉辦「Chill想齊齊放空」活動。5月12日下午更有「發吽哣大賽」，參賽者需於60分鐘內保持放空，爭奪「最強發吽哣」稱號。另外，活動期間設置「放空裝置體驗區」，讓人在豆袋梳化裝置上放空或靜觀，一同享受放空身體及放慢生活節奏的輕鬆感。「戶外放鬆活動區」將舉辦不同幫助放鬆的體驗班，包括戶外瑜伽、動物流（Animal Flow）、空靈鼓及筋膜刀。「放鬆情緒主題攤位」將提供一系列手作工作坊，並提供放鬆心情與了解自己情緒的小知識。「主題展覽區」介紹不同精神健康資訊、協助認知及改善精神及情緒狀態。

「Chill想放鬆祭」詳情：www.popticket.hk/chill-relax-festival2024

茶果嶺海濱公園「Chill 想齊齊放空」

日期：5月10-12日

時間：11:00am-8:00pm

位置：九龍觀塘偉業街茶果嶺海濱公園

交通：觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘或藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘

註：資料以主辦方最新公布為準

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