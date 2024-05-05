維港凱悅尚萃The Farmhouse X FARMACY Beauty下午茶  網上預訂八折

香港維港凱悅尚萃酒店聯乘美國護膚品牌FARMACY Beauty，於5月11日至7月1日的周末及公眾假期推出全新下午茶，以蜂蜜、無花果和洋甘菊等食材入饌打造一系列美點，甜點包括洋甘菊泡芙、無花果杏仁撻、蜜糖薄荷球、檸檬接骨木花蛋糕，以及無花果蜜糖鬆餅。鹹點有巴馬火腿吐司、布里芝士牛角包、蜜糖豆腐墨西哥卷餅，以及牛油果鮮蝦他他，還有無限供應的即製蜜糖窩夫配無花果及洋甘菊忌廉、無限暢享雪糕。每份下午茶套餐另可獲贈「Bee Your Skin!蜂蜜基礎護膚套裝」，以及FARMACY Beauty八五折優惠券。在The Farmhouse咖啡廳官方訂座網站預訂下午茶可獲八折優惠。

維港凱悅尚萃The Farmhouse X FARMACY Beauty下午茶

供應期：5月11日至7月1日

供應時間：周末及公眾假期3:30pm-5:00pm

價錢：二人份$688起（另設加一服務費）

地點：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

電話：3896 9896

網上預訂：bit.ly/3WdI0G0

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3