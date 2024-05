「Eat Well Be Well」@海港城(圖片由相關機構提供)

海港城於即日起推出兩項全新餐飲著數優惠,包括:1.「美.食 @海港城」活動,大家可以$400在場內的熱門餐廳享用晚市套餐及獲取「VITA美容及護理優惠券」,憑券可以半價享受美容、護髮、按摩、美甲服務;2. 「Eat Well Be Well」環保餐盒套裝換領活動,顧客凡於指定餐飲商戶消費滿$1500或以上,可在餐廳即時免費獲取「Eat Well Be Well」環保餐盒套裝(一份)。

「美.食 @海港城」@海港城

推廣日期:即日至6月27日

用餐日期:即日至6月27日(只適用於星期一至四及星期日)預訂網站

「Eat Well Be Well」@海港城

日期:即日起(至換完即止)

詳情:www.harbourcity.com.hk

註:資料以主辦方公布為準