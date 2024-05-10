下午茶之選｜CulinArt 1862 X 香港原蜜「本土原蜜周末下午茶」

CulinArt 1862聯同香港蜂蜜品牌「香港原蜜（Hong Kong Raw Honey）」於5月11日起推出餐廳首個以「可持續發展」為主題的「本土原蜜周末下午茶」，供應十款鹹甜糕點，建議先品嘗迷你英式鬆餅，配搭自家製果醬、鮮奶油以及3款得獎蜂蜜，包括荔枝蜜、龍眼原蜜及鴨腳木原蜜；鹹點包括魚子醬滑蛋三文治、煙燻三文魚青瓜三文治、緬因州波士頓龍蝦三文治、法式黑松露蛋批、日式明太子麵豉脆筒；手工甜點則有芒果蜜糖蛋糕、香蕉蜜糖朱古力撻、杏仁藍莓撻及紅桑莓玫瑰忌廉泡芙。

下午茶套餐包含兩杯茶或咖啡，客人亦可加錢升級飲品，首推手工蜂蜜雞尾酒「Down To Bee's Knees」，此外還有康普茶、鮮榨果汁、精選葡萄酒、香檳、指定雞尾酒，甚至以每位$198的價錢，升級至一個半小時無限暢飲優惠。離開前，客人可以即場購買「香港原蜜」寄售的本地特色原蜜品蜜裝，以及原蜜氈酒「蜂藝」。

CulinArt 1862 X 香港原蜜「本土原蜜周末下午茶」

供應期：5月11日起

供應時間：星期六、日及公眾假期3:00pm-5:00pm

價錢：兩位$498（另設加一服務費）

地址：銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場地下及1樓

電話：2884 2603

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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