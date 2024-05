梁大偉個人作品展「見餐不是餐:see food NOT see food」@海港城(圖片由相關機構提供)

梁大偉個人作品展「見餐不是餐:see food NOT see food」@海港城(圖片由相關機構提供)

本地著名攝影藝術家梁大偉(David Leung)於5月23日至6月16日在海港城美術館舉辦個人作品展「見餐不是餐:see food NOT see food」,以「空想性錯視」為主軸,把食物和風景照片後製成對稱影像,向觀眾展示隱藏其中的超現實面孔。今次展覽將展出五個各具特色的藝術作品系列,不但有他最具標誌性的「BEASTS FROM FEASTS」系列,更首次與不同界別人士合作,並創作出四個全新系列,包括「Shot on iPhone」、「OFF MENU」、「Art Jamming」及「Camera Eats First」,全部均以獨特的裱裝方式與影像主題互相呼應。

梁大偉個人作品展「見餐不是餐:see food NOT see food」@海港城

日期:即日至6月16日

時間:11:00am-10:00pm

地點:海港城美術館(海洋中心二階207號舖)

顧客查詢:2118 8666/www.harbourcity.com.hk

註:資料以主辦方公布為準