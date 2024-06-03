康文署facebook周日發帖「康文賞花速遞」介紹荷花，亦稱蓮花，是蓮科水生植物，原產自亞洲熱帶地區。荷花帶有清香，花與葉都挺出水面，花形優雅高潔，不但「出淤泥而不染」，還有「花中君子」美譽。荷花於夏季盛開，有幾百個栽培品種，各具美態；荷花香味隨風飄送，令人心曠神怡。「康文賞花情報」（www.fa.gov.hk）說明城門谷公園、天水圍公園、青衣公園、粉嶺康樂公園的荷花開花情況，大眾前往賞花前可先查看最新情報。

荷花vs.睡蓮

荷花是蓮科蓮屬蓮種，而睡蓮（Water Lily）是睡蓮科睡蓮屬睡蓮種，兩種是完全不同的植物。荷花顏色大多為紅、白、黃；只有睡蓮有藍及紫色。

荷花伸出水面較高

荷花，屬於挺水植物，荷葉有梗使荷葉生長於浮水或水面上，葉形完整。葉片表面可抗水抗污，水分會結成水珠不會沾濕葉面；到了秋天荷葉就會枯死，近春夏再生出新葉。

荷花相比睡蓮，荷花伸出水面較高，開花期為6月至8月，花期只得3至4天。

睡蓮大部分晝開夜閉

睡蓮，屬於浮葉植物，圓形葉片浮在水面，有一條裂縫從葉緣延伸至近葉中間。葉面脆弱可沾濕，全年常綠。

睡蓮的花朵，生長得較貼近水面，大部分品種是夏或秋季開花，小部分於春或冬季開花。

睡蓮之所以得名，是因為花朵會在日間開放、傍晚閉合，就像晚上要休息一般，但有小部分則剛好相反是晝閉夜開。［睡蓮圖片］

「樹博士」推介賞荷熱點：香港大學、南蓮園池、濕地公園

更多短片賞花：

大花紫薇

桃金娘

銀葉郎德木

串錢柳

苦楝

繡球樹

宮粉羊蹄甲

香彩雀

黃鐘木（黃花風鈴木）

樹頭菜

錫葉藤「紫色花隧道」@大埔海濱公園

簕杜鵑花隧道@長沙灣元州邨

櫻花@沙田城門河畔

蝶舞花間@東涌機場櫻花園

煙火樹

馬利筋「連生桂子花」

吊芙蓉、青葙

藍金花

藍蝴蝶

蝶心花

硬枝老鴉嘴

禾雀花、黃花老鴉嘴

假杜鵑

黃時鐘花

蓼樹

鐵刀木

紅球風車子

水黃皮

白千層

複羽葉欒樹

蘭花草

香水連翹

金苞花

嘉蘭

雞蛋花

音符花

粉葉金花

假蘋婆

紅花玉蕊

戈登銀樺

薑荷花

荷花

睡蓮

龍船花

依蘭

穗花棋盤腳

藍雪花

珊瑚藤

紫蟬

彩虹小鳥蕉

紅萼龍吐珠

香彩雀

千日紅

刺桫欏、木賊

水石榕

圖輯：

紅棉與相思

鬱金香@大埔「小白鷺」

黃花風鈴木@東涌赤鱲角

魯冰花@天水圍公園

李花@天水圍、大埔

富士櫻@沙田城門河畔

廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊

河津櫻@中大

吊鐘花@紫羅蘭山

白梅與相思@大埔

銀杏@中大未圓湖

鳳眼藍