康文署facebook周日發帖「康文賞花速遞」介紹荷花，亦稱蓮花，是蓮科水生植物，原產自亞洲熱帶地區。荷花帶有清香，花與葉都挺出水面，花形優雅高潔，不但「出淤泥而不染」，還有「花中君子」美譽。荷花於夏季盛開，有幾百個栽培品種，各具美態；荷花香味隨風飄送，令人心曠神怡。「康文賞花情報」（www.fa.gov.hk）說明城門谷公園、天水圍公園、青衣公園、粉嶺康樂公園的荷花開花情況，大眾前往賞花前可先查看最新情報。
荷花vs.睡蓮
荷花是蓮科蓮屬蓮種，而睡蓮（Water Lily）是睡蓮科睡蓮屬睡蓮種，兩種是完全不同的植物。荷花顏色大多為紅、白、黃；只有睡蓮有藍及紫色。
荷花伸出水面較高
荷花，屬於挺水植物，荷葉有梗使荷葉生長於浮水或水面上，葉形完整。葉片表面可抗水抗污，水分會結成水珠不會沾濕葉面；到了秋天荷葉就會枯死，近春夏再生出新葉。
荷花相比睡蓮，荷花伸出水面較高，開花期為6月至8月，花期只得3至4天。
睡蓮大部分晝開夜閉
睡蓮，屬於浮葉植物，圓形葉片浮在水面，有一條裂縫從葉緣延伸至近葉中間。葉面脆弱可沾濕，全年常綠。
睡蓮的花朵，生長得較貼近水面，大部分品種是夏或秋季開花，小部分於春或冬季開花。
睡蓮之所以得名，是因為花朵會在日間開放、傍晚閉合，就像晚上要休息一般，但有小部分則剛好相反是晝閉夜開。［睡蓮圖片］
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