Terrace in seaside x Innisfree「 Vitamin C Power Up!柑橘窩夫」(圖片由相關機構提供)

韓國輕食餐廳Terrace in seaside與天然護膚及化妝品牌Innisfree跨界合作,推行限定餐牌──POP POP!Vitamin C Power Up Set,當中包括「POP POP!柑橘乳酸梳打」和「Vitamin C Power Up!柑橘窩夫」,食客於即日至7月3日惠顧「POP POP Vitamin C」Combo Set,即可免費獲得「Innisfree維C極光精華試用裝乙份」;Innisfree客戶只要符合消費要求,即可獲得Terrace in seaside優惠券,數量有限,先到先得,送完即止。

Terrace in seaside x Innisfree限定餐牌

日期:即日至7月3日

地點:Terrace in seaside全線分店供應

Facebook:Terrace in seaside

註:資料以主辦方公布為準